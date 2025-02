Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (80/2025) Abfalllagerraum brennt in Hotel an der Berliner Straße - Etwa 120 Gäste evakuiert, Tatverdächtiger festgenommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Berliner Straße

Mittwoch, 26. Februar 2025, gegen 02.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Hotel an der Berliner Straße in Göttingen hat es Mittwochnacht (26.02.25) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Lagerraum für Abfall an der Nordseite des Gebäudes aus. Als Brandursache steht aufgrund der bislang geführten Ermittlungen Brandstiftung im Raum. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine Mitarbeitende des Hotels wurde etwa gegen 02.40 Uhr in der Nacht durch Feuerschein und die Rauchentwicklung auf das Geschehen aufmerksam. Durch die zuerst eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei wurde gemeinsam mit einem Mitarbeitenden der hausinterne Feueralarm ausgelöst und eine Sammelstelle vor dem Haupteingang eingerichtet. Anschließend verließen etwa 120 Gäste und zwei Mitarbeiter das Hotel unverletzt. Nach Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr Göttingen und der Freiwilligen Feuerwehr Grone wurden sofort Brandbekämpfungsmaßnahmen initiiert. Gegen 03.20 Uhr war das Feuer gelöscht und alle Gäste konnten in ihre Zimmer zurückkehren.

Bei dem Brand wurde der Metalllagerraum für Müll vollständig zerstört. An der Außenfassade des Hotels im Bereich des Lagerraums entstand zudem Gebäudeschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist zurzeit noch unbekannt.

Brandursache vermutlich Brandstiftung

Die Ermittlungen am Brandort sind inzwischen abgeschlossen. Der Brandort ist wieder freigegeben. Als Ergebnis steht eine schwere Brandstiftung im Raum.

Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Durch Auswertung von Videoaufnahmen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und im Laufe des Mittwochvormittags (26.02.25) im Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden. Der 46-Jährige soll am Donnerstag (27.02.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell