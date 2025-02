Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (78/2025) Ermittlungen wegen Computerbetrugs - Polizei Bad Sachsa fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera nach unbekanntem Geldabheber

Göttingen (ots)

BAD SACHSA (jk) - Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geldinstitutes fahndet die Polizei in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) nach einem unbekannten Computerbetrüger.

Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro abgehoben zu haben. Die eingesetzte Scheckkarte war einer Seniorin Mitte Dezember 2024 während des Einkaufs in einem Supermarkt an der Marktstraße gestohlen worden.

Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen konnte der unbekannte Tatverdächtige bislang nicht identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Göttingen deshalb jetzt die Veröffentlichung der Kameraaufnahmen des Gesuchten im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung an und erließ einen entsprechenden Beschluss.

Der Gesuchte ist ca. 170 bis 180 cm groß, trägt eine Brille und einen Bart und war zur Tatzeit bürgerlich gekleidet.

Wer den Abgebildeten kennt oder sachdienliche Hinweise zu seiner Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05523/95279-0 bei der Polizei Bad Sachsa zu melden.

