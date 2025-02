Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (76/2025) Baucontainer bei Hann. Münden aufgebrochen - Werkzeuge, Kabel und mehrere hundert Liter Diesel gestohlen, Ermittler bitten um Hinweise zu rotem Mazda

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Landesstraße 561, zwischen Hemeln und Gimte (Höhe "Ballertasche") Nacht von Mittwoch, 19. Februar auf Donnerstag, 20. Februar 2025

HANN. MÜNDEN (ab) - Auf einer Baustelle an der L 561 zwischen Hemeln und Gimte (Landkreis Göttingen) in Höhe "Balltertasche" haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.02.25) mehrere Bauwagen und Container aufgebrochen und aus einer mobilen Tankanlage rund 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber bei mehreren tausend Euro bewegen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen (20.02.25), 07.00 Uhr Zutritt zu der Baustelle und öffneten an gleich mehreren Stellen gewaltsam bestehende Verriegelungen von Türen und Boxen, um an den Inhalt zu gelangen. Hierunter fielen neben diversen Elektrogeräten und Bargeld auch rund 600 Liter Dieselkraftstoff aus einer mobilen Tankanlage. Die Ermittler gehen davon aus, dass für den Transport des Beuteguts mutmaßlich ein geeignetes Fahrzeug Verwendung gefunden haben muss.

In diesem Zusammenhang wurden Passanten am Vortag auf einen roten Mazda mit polnischer Zulassung aufmerksam, der verdächtig langsam an der Baustelle vorbeigefahren sein soll. Ob es sich bei den fünf Personen im Inneren des Fahrzeugs um die späteren Diebe gehandelt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder dem Verbleib des beschriebenen roten Mazda nimmt die Polizei in Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell