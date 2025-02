Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (74/2025) Einbruch in Einfamilienhaus in Adelebsen - Polizei sucht nach möglichen Zeugen und weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung

Göttingen (ots)

Adelebsen, Obere Straße

Freitag, 24. Januar 2025, zwischen 01.00 und 10.00 Uhr

ADELEBSEN (ab) - Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen (24.01.25) in ein Einfamilienhaus in Adelebsen (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 01:00 und 10:00 Uhr in der Oberen Straße. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten vermutlich Zutritt in das Einfamilienhaus, während die Bewohner im ersten Obergeschoss schliefen. Hier durchsuchten sie Schubfächer und Schränke nach geeignetem Diebesgut. Die Täter entkamen unerkannt, von ihnen fehlt jede Spur. Die Bewohner entdeckten erst am nächsten Morgen das Geschehene und verständigten die Polizei.

Durch einen Zeugen wurden am Vormittag des 24.01.25 gegen 09:00 Uhr zwei Personen in der Nähe des Tatobjekts beobachtet, die ihm in Verbindung mit einem klirrenden Geräusch aufgefallen waren. Welche Rolle die beiden spielen, ist für die Ermittler noch unklar. Bei den beiden könnte es sich sowohl um Täter als auch um Zeugen gehandelt haben. Sie werden als zwei mittelgroße Männer beschrieben, wobei einer eine Mund-Nasenbedeckung getragen haben soll. Näheres ist nicht bekannt.

Sollten sich die beschriebenen Personen wiedererkennen, werden diese um Kontaktaufnahme zu den Ermittlern gebeten. Auch suchen die Beamten nach weiteren Hinweisen durch Anwohner oder sonstige Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Oberen Straße beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2215 von der Polizei Göttingen entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell