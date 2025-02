Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (71/2025) Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben - Polizei Göttingen fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera nach unbekanntem Geldabheber

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NÖRTEN-HARDENBERG (ab) - Mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Bankfiliale fahndet die Polizei in Göttingen nach einem unbekannten Mann, der im August vergangenen Jahres einer Seniorin erst die Geldbörse gestohlen und anschließend mit der Scheckkarte 2.500 Euro vom Konto der Frau abgehoben hat.

Trotz intensiver Ermittlungen haben sich bislang keine Hinweise auf die Identität des Mannes ergeben.

Der Diebstahl der Geldbörse ereignete sich bereits am Vormittag des 7. August 2024 gegen 10.00 Uhr im Kaufpark Göttingen, die Abhebung des Geldes erfolgte nur kurz Zeit später gegen 10.30 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim).

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der aufgenommene Dieb bislang nicht identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete deshalb jetzt das zuständige Amtsgericht die Einleitung der Öffentlichkeitsfahndung mit Veröffentlichung der vorhandenen Lichtbilder des Unbekannten an.

Sachdienliche Hinwiese zu der gesuchten Person nehmen die Ermittler der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

