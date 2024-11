Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Feuerwehren und Rumänien-Hilfe sagen "Danke" für eine wieder mal erfolgreiche Lebensmittelsammelaktion

Tönisvorst (ots)

Die von der Rumänien-Hilfe Vorst in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld durchgeführte 32. Lebensmittelsammelaktion am Samstag, 23.11.2024 brachte wieder viele Spenden zusammen, die Notleidenden in Rumänien noch vor dem Weihnachtsfest zu Gute kommen werden.

Dem Aufruf "Ihre Feuerwehr hilft - komm hilf mit!" folgten unzählige und eifrige Spender. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, viele zeigten ihre Spendenbereitschaft, um den Menschen in Rumänien, die Not leiden, zu helfen. Sie brachten ihre guten Gaben zu den Feuerwehr-Gerätehäusern. In vielen Schulen und Kindergärten wurde auch gesammelt, und oft als schönes Weihnachtsgeschenk verpackt, gelangten diese in die bereitgestellten Sammelboxen in den Feuerwehrgerätehäusern.

Mit Freude nahmen vielfach Mitglieder der Jugendfeuerwehren sowie aktive und passive Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen die Spenden entgegen. Ob kleine oder große Spenden, jede trägt dazu bei, den Menschen in schwierigen Lebensumständen ein wenig Hoffnung und Zuversicht zu geben, gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und den den vielfältigen Kriegshandlungen weltweit.

Am Samstagnachmittag gelangten die Spenden von den Feuerwehrgerätehäusern zur Lagerhalle der Rumänien-Hilfe Vorst in Tönisvorst-St.Tönis. Hier erfolgte durch das Team der Rumänien-Hilfe die Vorsortierung für den anstehenden Transport, der auch in diesem Jahr noch vor dem Weihnachtsfest stattfinden wird. Die Menschen in Kinderheimen, Krankenhäusern und Altenheimen in Caransebes / Rumänien werden sich wieder über die Hilfe vom Niederrhein freuen.

"Das diesjährige Sammelergebnis gleicht mit einem Gesamtvolumen von rund 35 Tonnen Lebensmittel, Bekleidung und Spielsachen dem der Vorjahre. Und gleichzeitig auf diesem Wege möchten sich Feuerwehren und Rumänien-Hilfe bei allen Spendern herzlich für die Unterstützung bedanken und eine frohe Vorweihnachtszeit wünschen. " erklärte der 1. Vorsitzende der Rumänen Hans Holtschoppen.

Wer die Lebensmittelsammelaktion verpasst haben sollte und sich dennoch aufgerufen fühlt, für die Transportkosten und die weitere humanitäre Arbeit der Rumänien-Hilfe zu spenden, kann dies auf das Konto der Rumänienhilfe Vorst e.V. Volksbank Krefeld IBAN: DE 06 3206 0362 1301 4970 12 Verwendungszweck "Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2024" gerne tun.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell