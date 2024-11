Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: 32. Lebensmittelsammelaktion der Feuerwehren des Kreises Viersen und die Rumänien-Hilfe Vorst - wieder Seite an Seite

Tönisvorst (ots)

Die Rumänien Hilfe Vorst begeht mit den Feuerwehren des Kreises Viersen, in Teilen des Kreise Kleve und der Stadt Krefeld die 32. Lebensmittelsammelaktion. Unter dem Leitspruch "Ihre Feuerwehr hilft - komm, hilf mit!" setzt man sich gemeinsam für Bedürftige in Caransebes / Rumänien ein.

Am 23. November 2024 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr werden in den Gerätehäusern in den Kreisen Viersen und Kleve (hier insbesondere durch die Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen) und der Stadt Krefeld Lebensmittel entgegengenommen. Gesammelt werden Grundnahrungsmittel, wie Zucker, Mehl, Backpulver, Konserven und Süßigkeiten, bitte keine Frischartikel. Die gesammelten Lebensmittel sollten ein Haltbarkeitsdatum bis mind. 04/2025 aufweisen. Nicht nur Lebensmittel können gespendet werden, sondern auch gut erhaltenes Spielzeug. Vor dem Weihnachtsfest wird sich noch ein Hilfstransport auf den Weg nach Caransebes / Rumänien in Bewegung setzten, um dort die hoffentlich vielfältigen Spenden zu verteilen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst beteiligt sich wieder an dieser Aktion!

Für die Finanzierung des Transportes sind Spendengelder eine ebenfalls gern gesehene Unterstützung. Diese können an die Rumänienhilfe Vorst - IBAN: DE06 3206 0362 1301 4970 12 Volksbank Krefeld - Verwendungszweck "Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2024" überwiesen werden. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit bei Ihrer Feuerwehr vor Ort, in den bereitstehenden Spendenboxen, einen finanziellen Beitrag zu leisten.

Schon jetzt möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell