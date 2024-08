POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (19.08.) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr an der Tankstelle am Grevener Damm beim Kreisverkehr mit dem Buchenweg und dem Südring gekommen. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes Benz GLC 300 an der Motorhaube vorne auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden liegt geschätzt bei etwa 4.000 Euro. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall ...

