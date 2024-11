Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: neue Führungskraft für die Tönisvorster Wehr

Tönisvorst (ots)

Die Aus- und Fortbildung ist bei den Einsatzkräften der Feuerwehren ein wichtiger Bestandteil für die ständige Einsatzbereitschaft schlagkräftiger Einheiten. Durch die erfolgreiche Teilnahme an einer einjährigen beruflichen Führungsausbildung am Institut der Feuerwehr NRW in Münster erwarb der Vorster David Bräuning unter anderem die Fähigkeiten, Löschzüge und Verbände zu führen, in der Stabsarbeit mitzuwirken und eine Feuerwehr zu leiten.

Das nahm der Leiter der Feuerwehr Tönisvorst Jens Griese gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorster Löschzugführer Stephan Kottal nun zum Anlass, David Bräuning zum Stadtbrandinspektor zu befördern.

Jens Griese wünschte Bräuning, der darüber hinaus als einer der Pressesprecher für die Feuerwehr Tönisvorst tätig ist, weiterhin viel Erfolg bei der Führung bevorstehender Einsatzlagen.

