Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brand eines Altkleidercontainers

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:30 Uhr in Erfurt zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Der Container befand sich in der Straße Am Studentenrasen/Nettelbeckufer. Die Berufsfeuerwehr Erfurt kam zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht oder kann Angaben zu Tatverdächtigen liefern? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0141216 entgegen. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell