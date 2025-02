Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (79/2025) Göttingen: Versuchter Kiosk-Überfall an der Hannoverschen Straße, maskierter Unbekannter flüchtet ohne Beute

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße

Freitag, 21. Februar 2025, gegen 21.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein mit einem Messer bewaffneter, maskierter Mann hat am Freitagabend (21.02.25) versucht, in Göttingen einen Kiosk an der Hannoverschen Straße zu überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Tat scheiterte letztlich an der Gegenwehr des bedrohten Kiosk-Mitarbeiters. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der ca. 180 bis 185 cm große Unbekannte etwa gegen 21.45 Uhr das Geschäft und bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer. Als sich der Göttinger mit einem Knüppel zur Wehr setzte, ließ der Täter von ihm ab und ergriff zu Fuß die Flucht.

Der Unbekannte war nach derzeitigen Informationen ca. 180 bis 185 cm groß und schlank. Zur getragenen Bekleidung sind eine olivgrüne Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze bekannt. Der mutmaßliche Räuber soll bei der Tat u. a. eine Sonnenbrille getragen und hochdeutsch gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Ermittlungen zu Überfall auf Bäckerei am 4. Februar dauern an

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Bäckerei am frühen Abend des 4. Februar dauern weiter an (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5974441, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5977409). Bei der Tat an der Reinhäuser Landstraße hatte ein Unbekannter ebenfalls nach Drohung mit einem Messer die Tageseinahmen erbeutet und war anschließend geflüchtet. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise auch zu diesem Fall werden weiterhin unter der 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell