POL-GÖ: (82/2025) Nach Flucht in Bovenden - Roter BMW auf Firmengelände in Herzberg verlassen aufgefunden, Fahndung nach mutmaßlichem Fahrer dauert an, Polizeihubschrauber im Einsatz

Göttingen (ots)

BOVENDEN/HERZBERG (jk) - Nach dem Zwischenfall mit einer verletzten Polizistin am Donnerstagnachmittag in Bovenden (wir berichteten) wurde der in diesem Zusammenhang geflüchtete PKW am frühen Nachmittag verlassen im Industriegebiet von Herzberg (Landkreis Göttingen) aufgefunden.

Der rote BMW stand auf einem Firmengelände an der Gutenbergstraße. Der Verbleib des tatverdächtigen Fahrers ist weiter unbekannt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihm. Für die Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber aus Hannover angefordert.

Der Geflüchtete wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, glattrasierter Kopf, gebräunter Teint, sehr schlank, bekleidet mit blauer Jacke mit Kapuze und enger, dunkler Hose.

Wer die beschriebene Person in der Ortslage Herzberg gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich über den Notruf 110 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Was war geschehen?

Der gesuchte Mann ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in Bovenden während einer Kontrolle eine Polizeibeamtin mit dem Wagen mutmaßlich erfasst und hierbei verletzt zu haben. Zum genauen Tathergang liegen zurzeit noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

