Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (84/2025) Tat zu Ladenschluss: Zwei Männer überfallen Sportwettbüro in der Osteroder Innenstadt, Räuber flüchten mit unbekannter Summe Bargeld

Göttingen (ots)

Osterode, Rollberg

Donnerstag, 27. Februar 2025, gegen 22.15 Uhr

OSTERODE (ab) - Zwei teils maskierte und dunkel gekleidete Männer haben in der Innenstadt von Osterode (Landkreis Göttingen) ein Sportwettbüro überfallen und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Tat ereignete sich am späten Donnerstagabend (27.02.25) kurz nach Ladenschluss an der Straße "Rollberg". Verletzt wurde niemand.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen bedrohte einer der Täter eine Mitarbeiterin beim Verlassen des Büros mutmaßlich mit einer Waffe, drängte sie zurück in den Laden und zwang sie zur Herausgabe des Geldes. Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Zu den beiden Unbekannten ist nicht viel bekannt: einer der beiden Männer war komplett in schwarz gekleidet und trug eine weiße Sturmhaube. Er blieb während des Überfalls relativ ruhig. Der zweite Mann hatte während der Tat einen Regenschirm aufgespannt und verhielt sich auffällig hektisch.

Die beiden wurden als eher klein und schlank beschrieben. Sie sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen oder verdächtigen Personen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell