POL-LB: Korrektur: Gemmrigheim

K1625: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der Kreisstraße 1625 auf Höhe Gemmrigheim ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf acht Personen teilweise schwer verletzt wurden. Die 57-jährige Fahrerin eines 1er BMW befuhr die K1625 aus Richtung Ottmarsheim kommend in Richtung Gemmrigheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Mitsubishi Lancer, welcher hierdurch in den Straßengraben abgeleitet wurde. Anschließend kollidierte der BMW frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden, hinter dem Mitsubishi fahrenden Opel Zafira. Die Fahrerin des BMW wurde durch den Unfall schwer, die beiden Insassen des Mitsubishi leicht verletzt. Im Opel Zafira wurden der 55-jährige Fahrer, seine 52-jährige Beifahrerin, ein 30-jähriger Mitfahrer, eine 28-jährige Mitfahrerin sowie ein zweijähriges Kind schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, hierzu wurden auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. An den Fahrzeugen sowie Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, Absperrmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn waren neben starken Kräften der Feuerwehr Gemmrigheim, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei Besigheim insgesamt 6 Polizeistreifen des Reviers Bietigheim und der Verkehrspolizeiinspektion eingesetzt. Die Kreisstraße war für die Maßnahmen insgesamt ca. viereinhalb Stunden komplett gesperrt.

