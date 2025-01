Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 36-Jähriger beleidigt und bedroht mehrere Passanten - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (24.01.2025) gegen 18:40 Uhr pöbelte ein betrunkener 36-jähriger Mann im Bereich der Viehversteigerungshalle mehrere bislang unbekannte Personen an. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er einen 19 Jahre alten Passanten, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Der 36-Jährige fuhr daraufhin zunächst mit seinem weißen Opel Astra davon. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort kehrte er zurück und sollte von den eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert werden. Der Tatverdächtige versuchte sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen. Aus diesem Grund musste er von den eingesetzten Beamten festgehalten und zu Boden gebracht werden. Da der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren ist wurde bei ihm im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Das Polizeirevier Herrenberg bittet weitere Geschädigte, die insbesondere während der Fahrt aus dem Auto heraus von dem Mann beleidigt oder bedroht wurden, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032 27080 oder per Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

