Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Rutesheim: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeistreife - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr sollte der bislang unbekannte Fahrer einer Motocross-Maschine einer Kontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug fiel der Streife aufgrund seines fehlenden Kennzeichens, ohne Rücklicht sowie der lauten Fahrweise auf der Kreisstraße 1059 zwischen Leonberg und Rutesheim auf. Nach Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Motorradfahrer seine Maschine in Rutesheim und flüchtete durch den Kreisverkehr in das Industriegebiet, von wo aus er mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein angrenzendes Wohngebiet zurück auf die Umgehungsstraße und wieder auf die Kreisstraße in Richtung Gebersheim fuhr. Hierbei befuhr der Motorradfahrer teilweise die Kreisverkehre in entgegengesetzter Fahrtrichtung und missachtete das Rotlicht einer Ampel. In zwei Fällen kam es beinahe zur Kollision des Motorradfahrers mit geparkten Fahrzeugen. Auf der Strecke nach Gebersheim flüchtete der Fahrzeugführer dann über eine Wiese in den Wald und geriet so außer Sicht. Der Fahrzeugführer wird als 15 bis 20 Jahre alt, mit dunklen Haaren, einem schwarzen Helm, weiße Sneaker mit schwarzem Nike-Symbol, schwarze Wind-/Softshelljacke mit schwarzer Gymshark-Aufschrift im Bereich der Schulterblätter beschrieben. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Fahrer, der Motorcross-Maschine oder ähnlichen Vorkommnissen in der Vergangenheit machen können, werden geben sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter 07152 6050 oder leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

