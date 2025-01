Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1681 zwischen Freudental und Löchgau. Die 65-jährigen Lenkerin eines Kraftomnibusses erkannte einen rechtsseitig auf der Fahrbahn laufenden 38-Jährigen zu spät und erfasste ihn mit der rechten Fahrzeugfront. Beide Beteiligte waren in Richtung Löchgau unterwegs. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Fußgänger einige Meter nach rechts in den Grünstreifen geworfen. Er musste schwerverletzt durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Sachschaden am Bus entstand nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K1681 für ca. eineinhalb Stunden einseitig gesperrt.

