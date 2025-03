Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (87/2025) Verkehrsunfall am Sandweg - Polizei sucht unbekannten Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Kia Picanto

Göttingen (ots)

Göttingen, Rosdorfer Weg - Einmündung Sandweg Montag, 3. März 2025, gegen 15.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Kia Picanto und einem Pedelec-Fahrer ist am Montagnachmittag (03.03.25) in Höhe der Fußgänger-/Radfahrerfurth im Einmündungsbereich des "Rosdorfer Weg" zum "Sandweg" an dem Wagen ein Schaden in Höhe von vermutlich 1.000 Euro entstanden. Ob der Pedelec-Fahrer die Kollision unbeschadet überstand, ist unbekannt.

Nach Angaben der Autofahrerin sei der Mann äußerlich unverletzt gewesen. Noch bevor ein Personalienaustausch stattfinden konnte, entfernte sich der Unbekannte jedoch vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Rechtsabbiegerspur vom "Rosdorfer Weg" in den "Sandweg". Wie die Autofahrerin gegenüber der Polizei angab, war sie in Richtung "Sandweg" unterwegs und im Begriff nach rechts abzubiegen, während der Pedelec-Fahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung fuhr und in Höhe der Furth die Straße überqueren wollte. Hierbei übersah die 67-Jährige aus dem Landkreis Göttingen den Mann. Dieser stieß auf seinem Pedelec seitlich mit dem Pkw zusammen, blieb aber augenscheinlich unverletzt.

An der Beifahrertür des Kia entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die 67-Jährige stoppte unmittelbar nach der Kollision ihren Pkw und ging auf den Unbekannten zu. Dieser weigerte sich jedoch auf den erforderlichen Personalienaustausch einzugehen und fing stattdessen an lautstark und aggressiv zu gestikulieren. Schließlich stieg er wieder auf sein Pedelec und entfernte sich vom Unfallort.

Der gesuchte Pedelec-Fahrer wurde auf Mitte/Ende 50 Jahre geschätzt, hatte weiße kurze Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer hellen Baskenmütze, einem dunkelgrünen Kapuzenpullover, einer olivgrünen Jacke und hellblauen Jeans. Er war mit einem türkisem Pedelec unterwegs. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet den Pedelec-Fahrer oder weitere Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

