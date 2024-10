LPI-EF: Diebe auf frischer Tat erwischt

Erfurt (ots) - Im Erfurter Süden verursachte ein Einbrecher in der Nacht zu Samstag hohen Sachschaden. Der Unbekannte öffnete zunächst gewaltsam die Hauseingangstür und zerstörte im Inneren mehrere Bewegungsmelder. Anschließend brach er in die Räumlichkeiten des dortigen Kosmetikstudios ein. Darin fand er eine Geldkassette mit 50 Euro. Anschließend machte er sich im selben Haus noch an der Zugangstür einer Praxis für Physiotherapie zu schaffen. An dieser scheiterte ...

