LPI-G: Bedrohung auf offener Straße

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum vom 22.01. zum 26.01.2025 brachen unbekannte Täter in der Erich-Weinert-Straße in die Wohnung einer 83-jährigen Anwohnerin ein. Die Täter veschafften sich über den Balkon der Ergeschosswohnung gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Wohnung wurde sämtliches Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht. Der Beuteschaden kann derzeitig nicht benannt werden. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die ...

mehr