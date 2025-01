LPI-G: Auf Straße bedroht

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Täter brachen am 24.01.2025 gegen 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schmöllnschen Landstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach Angaben des Geschädigten Schmuck. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Bezugsnummer 22428/2025 in Verbindung zu setzen (Tel. 03447 /471-0). ...

