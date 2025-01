LPI-G: Betrug bei Essensbestellung

Gera (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr verschaffte sich ein junger Mann, welcher nach Angaben der Zeugin gebrochen deutsch sprach, unter Vorhalt eines Messers Zutritt in eine Kneipe in der Gagarinstraße 4 und forderte von der Angestellten Wertgegenstände und Geld. Weiterhin brach der Täter Spielautomaten auf und entwendete auch heraus Geld,während er die angestellte Frau über einen längeren Zeitraum mit einem Messer in Schach hielt und Bedrohungen ...

mehr