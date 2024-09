Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Bochum und der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof

Bochum (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von dem Polizeipräsidium Bochum sowie der Bundespolizei und des Ordnungsamtes Bochum am Mittwoch (18. September) von 13 bis 20 Uhr zahlreiche Personen im und am Hauptbahnhof Bochum.

Darüber hinaus erfolgten Kontrollen im Bereich der Massenbergstraße, Kortumpark, Rotunde und Musikforum. Insgesamt wurden 338 Personen überprüft. Zudem vollstreckten die gemeinsamen Streifen der Polizei Bochum und der Bundespolizei einen Haftbefehl und fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Die Einsatzkräfte sprachen darüber hinaus 15 Platzverweise aus. Neben Personenkontrollen führten die Polizistinnen und Polizisten auch zahlreiche Bürgergespräche.

Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen und eines 22-Jährigen im Bochumer Hauptbahnhof stellten die Polizisten je ein Einhandmesser sicher. Bei dem Deutschen (18) befand sich das Messer im vorderen Hosenbund und bei dem algerischen Staatsbürger (22) in der Jackeninnentasche.

Wenig später überprüften die Beamten einen 20-Jährigen, welcher angab, dass er Marihuana mit sich führt. Die Uniformierten stellten insgesamt 17 g fest, welche der Deutsche zuvor erworben hatte. Der Mann gab zudem ermittlungsrelevante Hinweise zu dem Dealer preis. Der Unbekannte muss sich nun wegen des Verstoßes das Konsumcannabisgesetz verantworten.

Gegen 17 Uhr informierte ein besorgter Bürger die Bundespolizei darüber, dass am Nordausgang ein Mann mit einem Baseballschläger Kinder bedrohen soll. Der 40-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Der augenscheinlich alkoholisierte Deutsche gab an, sich sportlich zu betätigen. Die Polizisten stellten den Gegenstand sicher.

Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Reisenden bei. Auch in der Zukunft werden die Polizei Bochum, das Ordnungsamt Bochum und die Bundespolizei derartige Einsätze durchführen.

