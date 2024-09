Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei durchsucht Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund

Plettenberg - Dortmund (ots)

Vergangene Woche (10. September) nahmen Bundespolizisten einen Mann in seiner Wohnung in Plettenberg fest. Dieser hat sich in den letzten Monaten unerlaubt Zutritt zu den Dienstabteilen von Personenzügen verschafft, um dienstliche Elektronik der Zugbegleiter sowie deren private Gegenstände zu entwenden.

Auf der "Ruhr-Sieg"-Strecke kam es seit Mai 2024 in Personenzügen der Deutschen Bahn AG zu massiven Einbrüchen. In mindestens neun Fällen öffnete bzw. brach ein 36-Jähriger die gesicherten Türen auf und schlug teilweise die Seitenscheiben ein. Anschließend entwendete der Deutsche in den Räumlichkeiten befindliche elektrische Geräte, wie Laptops, Netbooks oder Prüfgeräte der Deutschen Bahn AG. Zudem stahl er mehrfach die Geldbörsen, samt Inhalt, der Bahnmitarbeiter.

Ermittler der Bundespolizei erwirkten zunächst Beschlüsse für eine Observation des Mannes, sowie der Überwachung seines Telefonanschlusses. Vergangenen Dienstag durchsuchten die Polizisten dann die Wohnung des Plettenbergers. Aufgrund der Wiederholungsgefahr erließ ein Richter des Amtsgerichts Dortmund zudem einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Bei der Durchsuchung konnten zahlreiche Betäubungsmittel, aber auch die Elektronik der geschädigten Zugbegleiter, Koffer der Deutschen Bahn AG, EC-Karten, Entwerter-Zangen und weiteres Tatwerkzeug sichergestellt werden.

Ein Haftrichter ordnete am Folgetag U-Haft gegen den Beschuldigten an. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugseinrichtung und wartet auf seine Hauptverhandlung.

Einsatzkräfte der Bundespolizei werten nun das sichergestellte Mobiltelefon des Mannes aus und ordnen die aufgefundenen Gegenstände den Geschädigten zu. Erste Überprüfungen ergaben, dass der Tatverdächtige in Besitz eines Tablets war, welches bereits im November 2022 in einem IC in Münster entwendet wurde.

