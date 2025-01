Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Bereich des Topfmarktes, der Burgstraße, der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Franz-Mehring-Straße rissen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien von den Lichtmasten bzw. Aufstellern und sorgten so für Sachschaden. In diesem Zusammenhang stellten Polizeibeamte am 24.01.2025 gegen 22:00 Uhr einen 16-jährigen Altenburger fest, welcher auf dem Altenburger Markt ein Wahlplakat heruntergerissen hatte und sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Die Altenburger Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 22397/2025 entgegen (Tel. 03447 /471-0).

