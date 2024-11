Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW stoßen auf Kreuzung zusammen

Dortmund (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) um 5:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung An der Goymark und Benninghofer Straße in Dortmund-Hörde alarmiert. An der Einsatzstelle wurden zwei zusammengestoßene Fahrzeuge, davon eines auf dem Dach liegend, mit jeweils einer betroffenen Person vorgefunden.

Während eine Person sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde die zweite Person des PKW in Dachlage innerhalb kürzester Zeit durch die Feuerwehr über die hinteren Türen befreit. Beide Personen waren nur leicht verletzt und wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände zur Unfallursache werden durch die Polizei ermittelt. Nach etwa zwanzig Minuten Einsatzdauer konnten die 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

