Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei erlangt Hinweis bezüglich einer Gefährdungslage

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag meldete sich eine Schule in der Martin-Luther-Straße bei der Polizei. Der Hintergrund war ein Hinweis bezüglich einer möglichen Gefährdungslage an der Schule. Aus Sicherheitsgründen wurde der Unterricht frühzeitig von der Lehrerschaft beendet und die Schüler nach Hause geschickt. Die Polizei ist derzeit mit Kräften vor Ort. Ermittlungen zur Ernsthaftigkeit der Drohung dauern an. |kfa

