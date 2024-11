POL-PPWP: Jährliche Laternenumzüge nähern sich

Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße ist es auf dem Gelände eines Autohauses zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen gekommen. Die betroffenen Personenkraftwägen wurden zudem beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die jeweiligen Heckscheiben der Autos einschlugen, um an die Felgenschlösser zu gelangen. Hiernach montierten sie an drei ...

