Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung endet im Gewahrsam

Gera (ots)

Gera: Am frühen Samstagmorgen (25.01.2025) gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Christian-Schmidt-Straße gerufen. Aus der Wohnung eines 61-jährigen Anwohners drang lautstatk Musik. Des Weiteren klingelte der 61-Jährige an den Wohnungstüren benachbarter Anwohner. Nachdem der Betroffene durch die Polizei angetroffen und zur Ruhe ermahnt wurde, meldete sich kurz nach 04:00 Uhr erneut ein belästigter Nachbar wegen einer Ruhestörung. Als Verursacher kam wiederum der 61-Jährige in den Fokus des polizeilichen Einschreitens. Im Rahmen der Prüfungshandlungen versuchte der alkoholisierte 61-Jährige in Richtung eines Polizeibeamten zu schlagen, was jedoch misslang. Der Tatverdächtige wurde folglich gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahmen beleidigte er die Beamten fortwährend. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. (AK)

