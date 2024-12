Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Hausbewohner kehren rechtzeitig heim + Einbruchsversuch in der Nacht + Diebe öffnen vier Autos in einer Nacht +

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Hausbewohner kehren rechtzeitig heim

Als Bewohner eines Einfamilienhauses in der Uhlandstraße in Ober-Mörlen am Mittwochabend (18.12.2024) gegen 19:15 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie, dass sich das über Bewegungsmelder auslösenden Licht auf der Gebäuderückseite einschaltete. Bei der Nachschau auf der Rückseite des Hauses stellten sie Aufbruchspuren an einem Fenster und der Terrassentür fest. Offensichtlich war es dem Täter noch nicht gelungen in das Haus einzusteigen. Die Heimkehr der Hausbewohner veranlasste ihn dann zur Flucht ohne Beute. Zeugen, denen am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ober-Mörlen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu melden.

Rosbach: Einbruchsversuch in der Nacht

Gegen 03:00 Uhr hörte am Mittwoch (18.12.2024) eine Bewohnerin aus der Taunusstraße in Ober-Rosbach Geräusche am geschlossenen Rollladen ihres Fensters. Sie schaltete daraufhin das Licht in ihrem Zimmer an und sprach mit ihrer Mutter. Am Morgen stellten beide an besagtem Fenster Spuren eines versuchten Aufbruchs fest. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um telefonische Hinweise unter 06031 6010.

Büdingen: Diebe öffnen vier Autos in einer Nacht

In Düdelsheim schlugen Diebe in der Zeit zwischen Dienstag (17.12.2024), 21:30 Uhr und Mittwoch (18.12.2024), 08:00 Uhr die Beifahrerscheibe eines grauen Seat Ibiza ein. Sie ließen eine Geldbörse und ein Postpaket mit Kleidungsstücken mitgehen. Der Seat parkte in der Straße "Zum Seemenbach". "Im Hoffeld" erbeuteten die Täter zwischen 21:00 Uhr und 07:10 Uhr aus dem Handschuhfach einer schwarzen Mercedes V-Klasse eine Sonnenbrille. Auf dem Nachbargrundstück hatten sie in der Zeit von 17:30 Uhr bis 08:45 Uhr bei einem grauen Fiat 500 weniger Glück. Hier blieben die Unbekannten ohne Beute. Aus einem unverschlossenen grauen VW Touareg entwendeten sie "Im Hinterfeld" Münzgeld und ein Taschenmesser. Der Zeitraum dieser Tat liegt zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr. Die Büdinger Polizei ermittelt und erbittet Zeugen um Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

