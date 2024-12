Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Rollladen und Fenster beschädigt + Terrassentür aufgebrochen + Einbruchsversuche - Wem ist ein Pärchen aufgefallen? + Einbruch zur Mittagszeit + Zigarettenautomat geknackt + Diebe greifen in Autos +

Friedberg (ots)

Büdingen: Rollladen und Fenster beschädigt

Kurz vor 01:30 Uhr wachten am Mittwoch (18.12.2024) Bewohner eines Einfamilienhauses in der "Lange Straße" in Diebach am Haag auf, weil sie Geräusche hörten. Sie stellten fest, dass ein Rollladen und das dahinterliegende Fensterglas beschädigt waren. Einbrecher hatten kurz zuvor versucht auf diesem Wege in das Haus zu gelangen, waren bei Feststellung der Tat jedoch bereits geflüchtet. Beute machten sie nicht. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Terrassentür aufgebrochen

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher am Dienstag (17.12.2024) in der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus "Am Deutergraben" in Bad Nauheim ein. Die Täter suchten in mehreren Schubladen und Schränken nach Wertgegenständen. Sie ließen eine Armbanduhr mitgehen. Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Einbruchsversuche - Wem ist ein Pärchen aufgefallen?

Einer Zeugin fiel am Dienstagabend (17.12.2024) gegen 18:15 Uhr in der Mittelstraße in Griedel eine Frau auf, die an einem Gartenzaun lehnte. Als die unbekannte Frau bemerkte, dass die Zeugin sie gesehen hatte, begann sie schnell zu telefonieren. Wenig später stellten Anwohner der Mittelstraße Spuren eines Einbruchsversuchs an einem Fenster ihres Einfamilienhauses fest. Bewohner eines Hauses in der Hochstraße vernahmen gegen 17:45 Uhr Geräusche aus ihrem Keller. Als sie später am Abend von dem anderen Einbruchsversuch erfuhren, sahen sie in ihrem Keller nach und erkannten an einem Fenster ebenfalls Spuren eines versuchten Einbruchs. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts. Die unbekannte Frau wird als circa 20 Jahre alt und mit dunklen langen Haaren beschrieben. Sie war komplett dunkel gekleidet und sei mit einem circa 20 Jahre alten, 180 cm - 185 cm großen Mann unterwegs gewesen. Dieser war ebenfalls dunkel gekleidet, trug eine Wintermütze und einen Schal vor dem Gesicht. Die Kriminalpolizei aus Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat eine der Taten beobachtet? Wem ist am Dienstagnachmittag oder -abend das gesuchte Pärchen in Griedel aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Echzell: Einbruch zur Mittagszeit

Innerhalb von weniger als zwei Stunden stiegen Einbrecher am Dienstagmittag (17.12.2024) in ein Einfamilienhaus in der Wiesengasse in Gettenau ein. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 11:45 Uhr und 13:20 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kripo Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Kia zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Montag (16.12.2024), 19:00 Uhr und Dienstag (17.12.2024), 09:45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen Kia Stonic. Das Fahrzeug parkte in der Bad Vilbeler Feldbergstraße in Höhe der Hausnummer 5. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Hirzenhain: Zigarettenautomat geknackt

Diebe knackten in Glashütten das Schloss eines Zigarettenautomaten. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Zigarettenschachteln. Der Automat befindet sich in der Hillersbachstraße in der Nähe des Sportplatzes. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (16.12.2024), 21:30 Uhr und Dienstag (17.12.2024), 07:15 Uhr. Die Büdinger Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06042 96480.

Friedberg: Diebe greifen in Autos

Langfinger griffen in der Zeit von Montag (16.12.2024) auf Dienstag (17.12.2024) in Friedberg in mehrere Autos. In der Straße "Über dem Wehrbach" holten sie aus einem grauen Ford Tourneo eine Geldbörse sowie vier Flaschen Bier. Diese Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 06:45 Uhr. Auf einem Parkplatz am Beginn der Kaiserstraße schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines schwarzen VW Golf Plus ein, der zwischen 21:00 Uhr und 07:45 Uhr dort parkte. Hier ließen sie ein Parfüm mitgehen. In der Heinz-Herbert-Karry-Straße öffneten die Täter in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr gleich zwei Autos. Bei einem schwarzen BMW 116d und einem schwarzen Volvo XC90 gingen sie allerdings leer aus. Unwesentlich mehr Erfolg hatten die Diebe im Herbert-Rüfer-Weg. Dort fanden sie in einem grauen VW Golf einen Euro. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: In Rohbau eingestiegen

Zwischen Montag (16.12.2024), 14:00 Uhr und Dienstag (17.12.2024), 09:00 Uhr brachen Unbekannte eine Tür eines Rohbaus in der Jakob-Fett-Straße in Ostheim auf. Sie entwendeten mehrere Baumaschinen und Baumaterialien im Gesamtwert von knapp 9.000 EUR. Die Butzbacher Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell