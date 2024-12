Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Durch Zeugen verscheucht + Passant ertappt Einbrecher + Zigaretten und Bargeld erbeutet + Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus + Verschlossene Tür verhindert Schlimmeres + Drei Autos geöffnet +

Friedberg (ots)

Büdingen: Durch Zeugen verscheucht

Gegen 18:30 Uhr versuchten am Freitag (13.12.2024) zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus "In der Langgewann" in Büdingen einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Fensterscheibe. Zeugen wurden durch die Geräusche auf die Täter aufmerksam. Diese flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Unbekannten waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen aufgezogen. Weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Ortenberg: Passant ertappt Einbrecher

Am Sonntagnachmittag (15.12.2024) fielen einem Spaziergänger gegen 17:20 Uhr auf einem Grundstück in der Straße "Am Fuchsfeld" in Ortenberg/Wippenbach zwei dunkel gekleidete Gestalten auf, die sich hinter einem Auto wegduckten. Als der Passant genauer nachschaute, flüchteten die zwei Personen. Die kurz danach heimkehrenden Hausbewohner stellten fest, dass die Hauseingangstür und ein Fenster beschädigt waren. Sie hatten das Haus gegen 14:00 Uhr verlassen. Die beiden geflüchteten Männer werden als etwa 18 - 25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Beide Täter hatten Kapuzen aufgezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Einbrecher bei ihrem Versuch leer aus. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind die beiden Täter ebenfalls aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise könne unter Tel.: 06031 6010 gegeben werden.

Büdingen: Zigaretten und Bargeld erbeutet

Zwischen Samstag (14.12.2024), 22:00 Uhr und Montag (16.12.2024), 06:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße "An der Saline" in Büdingen. Im Markt brachen sie eine weitere Tür auf. Die Eindringlinge erbeuteten mehrere Stangen Zigaretten und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugen der Tat werden gebeten die Kripo in Friedberg zu kontaktieren (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Am Freitag (13.12.2024) kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Kaiserberg" in Bad Nauheim. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr öffneten die Einbrecher die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gewaltsam. Sie durchsuchten alle Räume der Wohnung und ließen zwei Herren-Armbanduhren mitgehen. Die Täter kletterten zudem auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss und drangen auch in diese Wohnung ein. Dort erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Münzenberg: Verschlossene Tür verhindert Schlimmeres

Einbrecher stiegen durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bohnengarten" in Ober-Hörgern ein. Von dort versuchten sie weiter ins Haus vorzudringen, konnte aber eine weitere verschlossene Tür nicht überwinden, sodass sie ohne Beute abzogen. Die Tat ereignete sich am Samstag (14.12.2024) zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr. Zeugen können sich telefonisch an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden (Tel.: 06031 6010).

Rockenberg: Scheibe eingeworfen

Am vergangenen Wochenende warfen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Griedeler Straße in Rockenberg ein. Die Täter stiegen in der Zeit von Freitag (13.12.2024), 13:15 Uhr bis Sonntag (15.12.2024), 15:30 Uhr in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume. Sie ließen eine Armbanduhr mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Drei Autos geöffnet

Insgesamt drei Fahrzeuge öffneten Diebe am vergangenen Wochenende in Butzbach. "Hinter der Burg" ließen sie zwischen Samstag (14.12.2024), 22:00 Uhr und Sonntag (15.12.2024), 13:50 Uhr aus einem braunen VW Passat Münzgeld und eine Taschenlampe mitgehen. Gingen die Langfinger bei einem weißen Opel Meriva in der Sudetenstraße in der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 09:20 Uhr noch leer aus, waren sie bei einem grauen Audi A4 in der Bergstraße zwischen 20:15 Uhr und 06:10 Uhr erfolgreicher. Bei dem in Höhe der Hausnummer 4 geparkten Fahrzeug erbeuteten sie unter anderem einen Rucksack und eine Winterjacke der Marke "Wellensteyn". Die Polizei Butzbach bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um telefonische Mitteilung unter 06033 70430.

Friedberg: In Firmenkeller eingedrungen

In der Nacht zu Samstag (14.12.2024) verschafften sich Unbekannte gegen 01:10 Uhr gewaltsam Zutritt zum Keller eines Firmengebäudes in der Friedberger Pfingstweide. Weiter als in den Keller konnten die Täter jedoch nicht vordringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen sie bei dem Einbruch leer aus. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: An Wohnungstür gescheitert

Innerhalb eines Zeitraums von drei Stunden versuchte ein Unbekannter am Freitag (13.12.2024) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedberger Straße in Bad Vilbel einzudringen. Der Täter scheiterte hierbei an der Wohnungseingangstür, verursachte jedoch einen Schaden von 2.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu in Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstüren geschlossen zu halten, sodass das Betreten nicht für jedermann möglich ist. Außerdem empfiehlt sich die Nutzung der Gegensprechanlage und nur Personen ins Haus zu lassen, die man selbst in Empfang nimmt.

Wöllstadt: Durchs Fenster eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Freitag (06.12.2024), 12:00 Uhr und Samstag (14.12.2024), 15:20 Uhr beschädigten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße in Wöllstadt und stiegen durch dieses ein. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt. Unter der Rufnummer 06031 6010 nimmt die Friedberger Kripo Zeugenhinweise entgegen.

Karben: Werkzeuge aus Fiat gestohlen

Aus einem weißen Fiat Doblo, der in der Schloßstraße in Petterweil in Höhe der Hausnummer 36 abgestellt war, entwendeten Diebe verschiedene Werkzeuge. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (12.12.2024), 16:00 Uhr und Sonntag (15.12.2024), 13:45 Uhr. Die Bad Vilbeler Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

