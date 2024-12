Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher gehen leer aus + Schmuck erbeutet + Möbel geklaut + An Terrassentür gescheitert + Volvo überschlägt sich + Falsche Polizeibeamte machen Kasse + Zeugen nach Mülltonnenbränden gesucht +

Friedberg (ots)

Nidda: Einbrecher gehen leer aus

Im Zeitraum zwischen Samstag (07.12.2024), 17:00 Uhr und Mittwoch (11.12.2024), 11:45 Uhr stiegen Einbrecher durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Nidda ein. Die Täter durchsuchten das Haus, blieben aber nach bisherigem Stand ohne Beute. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet darum, verdächtige Beobachtungen während des genannten Tatzeitraums unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Wertvolle Uhr erbeutet

"Am Kaiserberg" in Bad Nauheim beschädigten Unbekannte zunächst den Gartenzaun eines Mehrfamilienhauses und öffneten anschließend gewaltsam ein Fenster einer Erdgeschosswohnung. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von 2.500 EUR. Die Einbrecher durchwühlten die gesamte Wohnung und ließen unter anderem eine wertvolle Uhr mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (10.12.2024), 11:00 Uhr bis Mittwoch (11.12.2024), 17:45 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Friedberger Kripo zu melden.

Florstadt: Möbel geklaut

Gegen 17:45 Uhr luden Diebe am Montag (09.12.2024) in Nieder-Florstadt Möbel in ein Fahrzeug ein, die im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße abgestellt waren. Die Eigentümer der Möbel hatten diese wegen Umbauarbeiten vorübergehend im Hof abgestellt. Zeugen beobachteten am späten Montagnachmittag zwei Männer, die die Möbel in einen weißen Sprinter verfrachteten. Die Polizei in Friedberg fragt daher: Wer hat den Diebstahl der Möbel beobachtet? Wer kann Hinweise auf die beiden Männer oder den weißen Sprinter geben? Zeugen können sich an die Polizeistation Friedberg wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: An Terrassentür gescheitert

An der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bad Vilbeler Siesmayerstraße scheiterten Einbrecher am Mittwochabend (11.12.2024). Zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr versuchten die Unbekannten erfolglos die Tür gewaltsam zu öffnen. Da die Terrassentür den Aufbruchsversuchen standhielt, zogen die Täter ohne Beute ab. Unter der Rufnummer 06031 6010 können Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mit der Kripo Friedberg in Kontakt treten.

Karben: Volvo überschlägt sich

Auf der L 3351 bei Groß-Karben verunfallte am Mittwochabend (11.12.2024) kurz nach 20:30 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Hirzenhain mit seinem Volvo XC60. Der 31-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Nordumgehung aus Karben kommend in Richtung Burg-Gräfenrode unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sich der Volvo überschlug und im Graben landete. Der Mann aus Hirzenhain erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten fanden im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise für den Konsum von Alkohol, weshalb bei dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Wetteraukreis: Falsche Polizeibeamte machen Kasse

Vergangene Woche erhielt ein 58-jähriger Mann aus dem nördlichen Wetteraukreis Anrufe von Personen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Diese redeten ihm in mehreren Telefonaten ein, dass sein Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei und er es deshalb abheben müsse. Der Wetterauer hob daraufhin das Geld von seinem Konto ab. Im nächsten Gespräch gaben die Betrüger vor, dass die Bank Falschgeld ausgezahlt habe. Dieses müsse die angebliche Polizei nun sicherstellen. Hierzu sollte der Mann das Geld in zwei Umschläge verpacken und vor dem Hoftor ablegen, wo es durch Kollegen des falschen Polizeibeamten abgeholt werde. Bereits kurz nach der Ablage der Umschläge erfolgte die unerkannte Abholung. Die Gauner brachten den 58-Jährigen mit dieser Masche um 27.000 EUR. Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen. Versichern Sie sich, dass Sie wirklich mit einem Polizisten sprechen, in dem Sie ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110 kontaktieren. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie das Gespräch mit dem Anrufer auch wirklich beendet und den Hörer aufgelegt haben. Übergeben oder hinterlegen Sie niemals Geld an oder für Unbekannte. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu.

Bad Nauheim: Zeugen nach Mülltonnenbränden gesucht

Kurz nach 20:15 Uhr erhielt die Polizeistation Friedberg am Mittwochabend (11.12.2024) Mitteilung über brennende Mülltonnen auf einem Grundstück in der Haagstraße in Bad Nauheim. Als die Streife am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Zuvor hatten Passanten mit ersten Löschversuchen ein Ausbreiten des Feuers verhindert. Zeugen berichteten, dass kurz vor Feststellung des Brandes laute Knallgeräusche zu hören gewesen seien. Die Spezialisten der Friedberger Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und suchen Zeugen, die im Bereich der Haagstraße am Mittwochabend verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise können unter Tel.: 06031 6010 gegeben werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell