Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert nach Streit mit seiner Frau und stört die Nachtruhe

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem sich ein Hagener in der Altenhagener Straße Freitagnacht (08.11.) mit seiner Frau stritt, randalierte er im weiteren Verlauf in einem Mehrfamilienhaus. Seine Frau verließ nach dem Streit die gemeinsame Wohnung und suchte eine Familienangehörige auf. Gegen 1.45 Uhr störte der 38-jährige Mann daraufhin immer wieder durch lautes Getrampel und Klopfen an der Wohnungstür die Nachtruhe. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung verhielt sich der Hagener sofort verbal aggressiv und uneinsichtig. Er gab an, dass er weiterhin Lärm machen werde. Um eine weitere Ruhestörung zu verhindern und zur emotionalen Beruhigung, nahmen die Einsatzkräfte den 38-Jährigen in Gewahrsam. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Die Polizisten konnten jedoch deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. (arn)

