Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Unbekannter greift 35-Jährigen mit Pfefferspray an

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Donnerstagnachmittag (07.11.2024) in der Innenstadt einen 35-jährigen Mann mit Pfefferspray an und bedrohte ihn mit einem Messer. Der in Freiburg wohnhafte Mann hielt sich gegen 13.20 Uhr am Hagener Hauptbahnhof auf. Dort traf er auf den Unbekannten, mit dem er aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen vor einiger Zeit in Streit geraten war. Der Angreifer sprühte dem 35-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und bedrohte ihn, indem er ein Messer in seiner Hand hielt. Als der Freiburger damit drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Unbekannte. Er wurde als etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank beschrieben. Außerdem hatte er kurze, dunkelblonde Haare, einen kurzen Bart und trug eine Jeanshose und eine Jeansjacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell