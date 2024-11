Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte nehmen Ruhestörer in Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstagabend (07.11.2024) nahmen Polizeibeamte in Hohenlimburg einen 60-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor als Ruhestörer mehrere Polizeieinsätze ausgelöst hatte. Gegen 23.30 Uhr riefen Anwohner die Beamten zum wiederholten Mal zur Straße Im Kley, weil der 60-Jährige seit längerer Zeit Türen in dessen Wohnung zuschlug. Den Polizisten gegenüber zeigte sich der 60-Jährige uneinsichtig und schrie laut herum. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Weil er einen seiner Nachbarn während des Einsatzes beleidigte, leiteten die Polizisten außerdem ein Strafverfahren gegen ihn ein. (sen)

