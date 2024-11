Polizei Hagen

POL-HA: Vier Autos nach Unfall mit Hubsteiger beschädigt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Mittwoch (06.11.) schreckten Zeugen im Hochschulviertel gegen 18.15 Uhr durch einen lauten Knall auf. Auf der Straße stellten sie fest, dass ein Mann mit einem Hubsteiger wendete und dabei mit einem Jaguar zusammenstieß. Das Auto wurde an der kompletten Fahrerseite durch den Korb des Hubsteigers beschädigt. Darüber hinaus kam es zu Beschädigungen an einem BMW, Nissan und Ford. Nach dem Unfall parkte der Fahrer das Fahrzeug. Als ihn ein Zeuge ansprach, ging er einfach weiter und reagierte nicht auf die Ansprache. Polizisten konnten den 52-Jährigen im weiteren Verlauf ausfindig machen. Der Hagener gab an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von rund 1,4 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Der 52-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

