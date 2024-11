Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe kam es am Donnerstag (07.11.) zu einer häuslichen Gewalt zwischen einem Ehepaar. Ein 61-Jähriger habe nach Angaben seiner Frau in den Morgenstunden Streitigkeiten aufgrund der gemeinsamen Lebensumstände mit ihr gehabt. Da er sich mit seinem Mobiltelefon beschäftigt und ihr nicht richtig zugehört habe, habe sie ihm das Handy aus der Hand gerissen. Daraufhin sei der 61-Jährige aggressiv geworden und habe sie kurzfristig gewürgt. Anschließend sei die Hagenerin mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen worden. Der Ehemann der Hagenerin schilderte, dass seine Frau das Telefon gegriffen und hinter ihrem Körper gehalten habe. Er habe versucht das Mobiltelefon zurückzuerlangen und habe dabei mit beiden Armen um den Oberkörper der Geschädigten gegriffen.

Die Hagenerin gab an, dass es bereits öfter vorgekommen sei, dass ihr Ehemann sie körperlich angegriffen habe. Polizisten sprachen er eine Wohnungsverweisung mit einem zehntägigen Rückkehrverbot gegen den 61-Jährigen aus. Der Mann erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell