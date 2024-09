POL-NOM: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Hardenbergstraße, Sonntag, 22.09.2024, 01.20 - 10.20 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Schmuck und Elektrogeräte gestohlen. Am Sonntag im Zeitraum von 01.20 Uhr - 10.20 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Wohnung in der Hardenbergstraße in Nörten-Hardenberg einbrechen. Die Personen gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung und konnten dort Elektrogeräte und Schmuck im Wert von ca. 3.400 Euro entwenden. Zeuginnen und ...

