Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Hund

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Samstagabend, den 21.09.2024, gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der K 445 zwischen Uslar und Dinkelhausen ein Verkehrsunfall. Eine 17-jährige aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die K 445 von Uslar in Richtung Dinkelhausen. Plötzlich lief ein nicht-angeleinter Hund auf die Fahrbahn. Die Fahrerin des Leichtkraftrades versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Sie wurde leicht verletzt. Der Hund verstarb an der Unfallstelle.

