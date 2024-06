POL-DU: Stadtgebiet: Crash Kurs NRW: Realität erfahren. Echt hart. - #LEBEN geht in Duisburg an den Start

Duisburg (ots) - Weil ein 82-Jähriger am Dienstagmittag (11. Juni, 13 Uhr) einen Schockanruf erhielt und es zu zwei Geldübergaben gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Was geschah: Unbekannte riefen den Senior an und gaukelten vor, dass eine Bekannte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und die Flucht ergriffen haben soll. Da Zeugen die ...

