Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Kokain-Lieferdienst gestoppt - Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Duisburg (ots)

Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei haben am Dienstag (11. Juni) drei Wohnungen, einen Geschäftsraum sowie mehrere Fahrzeuge in Ruhrort und Meiderich durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen zwei tatverdächtige Männer (23 und 27 Jahre alt). Den Duisburgern wird der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. An dem Einsatz, der unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg stand, waren neben den Beamten der Kriminalpolizei u. a. auch Polizisten der Einsatzhundertschaft und Diensthundführer beteiligt.

Der Einsatz im Detail: Zivile Polizisten haben einen der Verdächtigen auf frischer Tat beim Verkauf von Drogen ertappt. Er war mit einem Auto unterwegs, welches er mutmaßlich als "Lieferfahrzeug" für Kokain nutze. Sie fassten den verdächtigen Kurierfahrer und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. In seinem Fahrzeug sowie seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Gefäße gefüllt mit Kokain und zwei Handys. Sie stellten die Betäubungsmittel sowie das Auto sicher. Die Abnehmerin muss sich jetzt mit einer Strafanzeige auseinandersetzen. Für den Mann ging es vom Gewahrsam weiter in die JVA. Er wurde am Mittwoch (12. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Sein Komplize wurde an seiner Wohnanschrift in Ruhrort angetroffen. Er versuchte vor der Polizei aus dem Fenster zu flüchten und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten Bargeld im Eisfach, eine hochwertige Luxusuhr sowie ein Mobiltelefon. Auch hier wurden alle Sachen sichergestellt. Er muss sich jetzt ebenfalls mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

