POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Am Plan 1, dortiger Innenhof Am Freitag, dem 20.09.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 14:35 Uhr ein Diebstahl eines E-Scooters. Eine 28-jährige Bad Gandersheimerin stellte einen E-Scooter der Marke Ninebot auf dem Innenhof an der oben genannten Adresse ab und sicherte diesen gegen eine unrechtmäßige Wegnahme mittels Schloss. Ein bislang unbekannter ...

