Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einstieg durchs Fenster + Terrassentür aufgebrochen + Opel zerkratzt + Pakete am Wegesrand + Kradfahrer leicht verletzt + Baggerteil gestohlen + Außenspiegel beschädigt +

Friedberg (ots)

Nidda: Einstieg durchs Fenster

Einbrecher beschädigten in der Zeit zwischen Sonntag (08.12.2024), 20:00 Uhr und Donnerstag (12.12.2024), 17:40 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in Nidda und stiegen anschließend in das Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und ließen unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. In einem ähnlichen Zeitraum kam es zu einem weiteren Einbruch in der Eichendorffstraße (siehe Pressemeldung vom 12.12.2024). Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Terrassentür aufgebrochen

Zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (12.12.2024) über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Ober-Rosbach ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses in der Kurt-Schumacher-Straße. Sie erbeuteten Bargeld, Uhren und Schmuck. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Pakete am Wegesrand

Am Mittwochmorgen (11.12.2024) erhielt die Polizeistation Butzbach Mitteilung über mehrere Pakete, die an einem Feldweg zwischen Fauerbach und Langenhain-Ziegenberg durch eine Passantin aufgefunden wurden. Insgesamt 58 noch originalverpackte Pakete lagen am Wegesrand. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass alle Pakete zur selben Ladung eines Paketzustellerfahrzeuges gehörten. Adressiert waren sie an Empfänger aus Ober-Mörlen. Die Polizisten stellten alle Pakete sicher und brachten sie zunächst zur Polizeistation nach Butzbach. Dort werden sie im Laufe des Freitags (13.12.2024) durch den Paketdienst wieder abgeholt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen brachte die Butzbacher Polizei in Erfahrung, dass die Pakete vermutlich erst am Dienstagabend (10.12.2024) am Rande des Feldweges abgelegt wurden. Gegen den Fahrer des Paketzustellers ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Wann die Pakete den Empfänger zugestellt werden, ist der Polizei nicht bekannt.

Butzbach: Opel zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in Butzbach am Donnerstag (12.12.2024) den Lack eines weißen Opel Astra. Das Auto parkte in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Römerstraße. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) entgegen.

Büdingen: Kradfahrer leicht verletzt

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer kam es am Donnerstagabend (12.12.2024) in Büdingen. Ein 31-jähriger Büdinger war mit seinem Renault Clio auf der B 457 unterwegs. Als er nach links in die Industriestraße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Gründau. Bei dem Zusammenstoß trug der 15-Jährige leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.200 EUR.

Echzell: Baggerteil gestohlen

Auf einer Baustelle in einem Feld bei Echzell entwendeten Diebe einen Abbruch- und Sortiergreifer, ein Anbaugerät für einen Bagger. Das circa zwei Tonnen schwere Teil war auf der Baustelle abgelegt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (10.12.2024), 17:30 Uhr bis Mittwoch (11.12.2024), 08:30 Uhr. Unter Tel.: 06031 6010 nimmt die Polizeistation Friedberg Hinweise entgegen.

Bad Nauheim: Außenspiegel beschädigt

In der Steinfurther Hauptstraße beschädigte ein Unbekannter beide Außenspiegel eines grauen Audi Q5. Das Fahrzeug parkte von Donnerstag (12.12.2024), 22:00 Uhr bis Freitag (13.12.2024), 06:50 Uhr auf der Straße in Höhe der Hausnummer 116. Zeugen können sich telefonisch an die Polizeistation Friedberg wenden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

