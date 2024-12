POL-WE: Bewohner überrascht Eindringling + Zwei Einbrecher flüchten + Einstieg durchs Fenster + Einbruchsversuch in Reihenhaus + Kellertür aufgebrochen + Laminat aus Neubau geklaut + Fiesta überschlägt sich

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Bewohner überrascht Eindringling

Gegen 17:30 Uhr versuchte ein Einbrecher am Montag (16.12.2024) zunächst die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Nieder-Mörler-Straße aufzubrechen. Nachdem er dort scheiterte, beschädigte der Täter ein Fenster. Durch dieses stieg er ins Wohnhaus ein. Ein Hausbewohner befand sich im Obergeschoss, wurde durch die Geräusche aufmerksam und begab sich ins Erdgeschoss. Dort nahm er noch eine Person wahr, die beim Erblicken direkt durch das beschädigte Fenster flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unbekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei Friedberg in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Zwei Einbrecher flüchten

Zwei Einbrecher begaben sich am Montagabend (16.12.2024) gegen 18:00 Uhr auf die Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses im Wässerigter Weg in Rodheim. Sie versuchten den heruntergelassenen Rollladen der Terrassentür nach oben zu schieben. Da dieser aber über eine zusätzliche Sicherung verfügt, scheiterten die beiden Täter. Der von den Unbekannten verursachte Lärm machte Hausbewohner aufmerksam. Ein Bewohner rief aus dem ersten Stock herunter, sodass die Täter wegliefen. Sie flüchteten in Richtung Rewe und Schwimmbad. Beide Täter werden als etwa 170 cm groß, schmal und schwarz gekleidet beschrieben. Sie trugen Kapuzen. Die Ermittler der Kripo Friedberg fragen daher: Wem sind die beiden Täter aufgefallen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Polizei in Friedberg wenden.

Nidda: Einstieg durchs Fenster

Zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr stiegen Einbrecher am Montag (16.12.2024) durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Steingasse in Nidda/Kohden ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Unter der Rufnummer 06031 6010 können Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die Kriminalpolizei in Friedberg kontaktieren.

Bad Nauheim: Einbruchsversuch in Reihenhaus

Im Zeitraum zwischen Samstag (14.12.2024), 15:30 Uhr und Sonntag (15.12.2024), 15:00 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus im Wilhelm-Jost-Ring in Bad Nauheim einzudringen. Den Tätern gelang es nicht die Terrassentür aufzubrechen. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Kellertür aufgebrochen

Am Montag (16.12.2024) drangen Einbrecher zwischen 12:00 Uhr und 19:45 Uhr durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Butzbach ein. Sie öffneten im Haus mehrere Schränke und Schubladen, blieben aber ohne Beute. Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kripo Friedberg wenden.

Ober-Mörlen: Laminat aus Neubau geklaut

In der Gaulskopfstraße in Ober-Mörlen verschafften sich Diebe in der Zeit von Sonntag (15.12.2024), 12:00 Uhr bis Montag (16.12.2024), 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Neubau. Dort ließen sie eine Palette Laminat mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Ortenberg: Heckscheibe eingeschlagen

Innerhalb von 45 Minuten schlug am Montagabend (16.12.2024) ein Unbekannter die Heckscheibe eines silberfarbenen Peugeot 307 ein. Das Fahrzeug parkte von 20:15 Uhr bis 21:00 Uhr in der Rotlippstraße in Höhe der Hausnummer 3. Die Büdinger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Florstadt: Fiesta überschlägt sich

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montagabend (16.12.2024) bei Altenstadt. Ein 21-jähriger Mann aus Nidda war mit seinem Ford Fiesta auf der K 236 aus Altenstadt kommend in Fahrtrichtung Stammheim unterwegs. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta überschlug sich mehrfach. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 21-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

