POL-PDLU: Zeugenaufruf nach versuchten Trickdiebstählen

Am späten Samstagnachmittag kam es in Speyer an zwei Örtlichkeiten nacheinander zu versuchten Trickdiebstählen. In beiden Fällen suchte der Täter ein Seniorenheim auf. Dort klingelte er bei verschiedenen Bewohnern und versuchte, unter dem Vorwand, dass es im Gebäude zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, in die Wohnungen zu gelangen. Dort versuchte er dann, die Bewohner unter einem Vorwand abzulenken, um sich alleine in der Wohnung umzusehen. Bislang ist kein Sachschaden bekannt.

Die erste Person sah wie folgt aus: männlich, 30-40 Jahre alt, lockige, braune Haare, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies Deutsch

Die zweite Person sah wie folgt aus: männlich, 1,85m groß, ca. 60 Jahre alt, dunkle Haare und Kleidung, sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch

Die Polizei Speyer bittet etwaige Zeugen um Mithilfe, welche die genannten Personen im Bereich Burgstraße und Paul-Egell-Straße beobachtet haben könnten. Auch relevant sind weitere Personen, bei denen die unbekannten Täter geklingelt haben könnten. Hinweise in dieser Sache können telefonisch (06232-1370) oder per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Speyer gerichtet werden.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Es ist verstärkt zu beobachten, dass Tricktäterinnen und Tricktäter vermehrt auch Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen aufsuchen, da die dortigen Pförtnerdienste in zunehmendem Maße abgebaut werden. Dort, aber auch bei anderen Wohnformen täuschen die Täter ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Die Polizei Speyer warnt ausdrücklich: Gewähren sie Ihnen fremden Personen nicht einfach Einlass zu Ihrer Wohnung. Vergewissern Sie sich, dass es sich um legitime Arbeiten handelt.

