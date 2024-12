Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Stauende übersehen

B9 (ots)

Am 30.11.2024, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Schwegenheim und Dudenhofen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Kurz zuvor hatte ein Pannenfahrzeug für einen Polizeieinsatz gesorgt. Durch die Beamten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb ein leichter Rückstau entstand.

Ein 48-Jähriger aus Westheim befuhr mit seinem PKW die B9 von Schwegenheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Er übersah den Rückstau und fuhr ungebremst auf den bereits stehenden PKW der vorausfahrenden 45-jährigen aus Herxheim. Dieser wurde durch den Zusammenprall in den wiederum stehenden vorausfahrenden PKW eines 78-Jährigen aus Steinweiler geschoben. Insgesamt wurden durch den Verkehrsunfall sechs Personen leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B9 musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

