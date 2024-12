Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Altrip

Altrip (ots)

Der Halter eines Seat Ibiza hörte am Freitagmorgen, 29.11.2024, gegen 06:30 Uhr, ein lautes Geräusch und ein offensichtlich schnell davonfahrendes Fahrzeug aus Richtung seines in der Rheinstraße geparkten Autos. Bei Nachschau stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen seinen Seat gefahren war und sich unerlaubt entfernt hat. Am Pkw des Geschädigten wurde ein Kotflügel vorne abgerissen, der Schaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist nichts bekannt - es müsste jedoch entsprechend erheblich beschädigt sein.

