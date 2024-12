Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbeutel aus Rollator gestohlen

Mutterstadt (ots)

Eine 81-jährige Kundin eines Modemarktes An der Fohlenweide wurde am Freitagmittag (29.11.2024) gegen 12:00 Uhr Opfer eines Diebstahls: Eine unbekannte Täterschaft stahl der alten Dame den Geldbeutel aus der Handtasche, der wiederum während des Shoppens am Rollator hing. Die Geschädigte konnte vage Täterhinweise zu einer unbekannten Frau geben, die auffällig groß (ca. 180cm) und kräftige gebaut gewesen sei und sich mit ihr in der Kleiderabteilung aufgehalten habe. Außer mehreren Ausweispapieren und Bankkarten wurden auch einige hundert Euro Bargeld entwendet. Die Polizei rät dringend dazu, keine Handtaschen oder Rucksäcke an Rollatoren oder Einkaufswagen zu hängen und diese während eines Einkaufs - wenn auch nur kurz - unbeaufsichtigt zu lassen.

