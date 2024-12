Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrschaos wegen defekter Baustellenampel in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittags (30.11.2024) wurde die Polizei Schifferstadt über ein vermeintliches Verkehrschaos aufgrund einer ausgefallenen Baustellenampel in der Jahnstraße (K14) informiert. Die Überprüfung bestätigte, dass die Ampel der Baustelle in einen gelb-blinkenden Modus übergangen war und so die einspurig befahrbare Baustelle nicht mehr passierbar war. Die zuständige Firma wurde kontaktiert, konnte jedoch die Steuerung der Ampelanlage trotz stundenlanger Bemühungen nicht mehr in Gang setzen, sodass zwischen 15:45 Uhr und 23:00 Uhr der Verkehr von Polizeibeamten vor Ort geregelt werden musste. Hiernach wurde eine bis auf weiteres gültige Einbahnstraßenregelung eingerichtet, die lediglich das Ausfahren aus Neuhofen in Richtung Limburgerhof ermöglicht, der entgegengesetzt laufende Verkehr wird über die B9 zu weiteren Anschlussstelle Neuhofen (Süd) umgeleitet. Die Polizei und die Fachfirma bemühen sich um eine schnellstmögliche Reparatur der Ampelanlage.

